元日本代表を兄に持つ31歳、欧州強豪へ電撃ステップアップ！CLでも活躍期待で大反響「まさにキャリアの勝利」「大出世だな」
ユニオン・サン＝ジロワーズ（ベルギー）が現地５月28日、DFハーフナー・ニッキを獲得し、2029年までの契約を結んだと発表した。
現在31歳で、元日本代表のマイク氏を兄に持つハーフナーは、2013年に地元クラブの名古屋グランパスのプロキャリアをスタート。その後、2016年にSVホルン（オーストリア）に移籍したのを皮切りに、ヴィル（スイス）、トゥーン（スイス）、ヌーシャテル・ザマックス（スイス）、リート（オーストリア）と渡り歩いてきた。
直近の2025-26シーズンは、オーストリア１部のリートで公式戦39試合に出場し、５ゴールをマークした。
ユニオンSGは三笘薫や町田浩樹も在籍したベルギーの強豪だ。今季は２位となり、ストレートインではないにせよ、チャンピオンズリーグの出場権を獲得した。
オーストリアとスイスの下部リーグでも経験を積んできたなか、階段を駆け上がり、見事なステップアップを果たした。ハーフナーは「ユニオン・サン＝ジロワーズの選手として全力で走り切るので、これからもよろしくお願いいたします」などとコメントした。
今回の発表は反響が大きく、SNSに「良いチームに加入したな」「まさかいきなりベルギーの強豪にステップアップしてCLなんてすごい」「大出世だな」「いわば“現場叩き上げ”で欧州に残り続けた選手」「31歳でここまでステップアップしてきたのは、まさにキャリアの勝利」といった声が上がっている。
円熟味を増す、199センチの大型センターバックが新たな挑戦をスタートさせる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじか」「気の毒すぎる」サッカー界にまた悲報…公式発表にネット騒然「かなり厳しくなった」「W杯までには…」
現在31歳で、元日本代表のマイク氏を兄に持つハーフナーは、2013年に地元クラブの名古屋グランパスのプロキャリアをスタート。その後、2016年にSVホルン（オーストリア）に移籍したのを皮切りに、ヴィル（スイス）、トゥーン（スイス）、ヌーシャテル・ザマックス（スイス）、リート（オーストリア）と渡り歩いてきた。
ユニオンSGは三笘薫や町田浩樹も在籍したベルギーの強豪だ。今季は２位となり、ストレートインではないにせよ、チャンピオンズリーグの出場権を獲得した。
オーストリアとスイスの下部リーグでも経験を積んできたなか、階段を駆け上がり、見事なステップアップを果たした。ハーフナーは「ユニオン・サン＝ジロワーズの選手として全力で走り切るので、これからもよろしくお願いいたします」などとコメントした。
今回の発表は反響が大きく、SNSに「良いチームに加入したな」「まさかいきなりベルギーの強豪にステップアップしてCLなんてすごい」「大出世だな」「いわば“現場叩き上げ”で欧州に残り続けた選手」「31歳でここまでステップアップしてきたのは、まさにキャリアの勝利」といった声が上がっている。
円熟味を増す、199センチの大型センターバックが新たな挑戦をスタートさせる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじか」「気の毒すぎる」サッカー界にまた悲報…公式発表にネット騒然「かなり厳しくなった」「W杯までには…」