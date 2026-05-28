乃木坂46の最年長、3期生吉田綾乃クリスティー（30）が28日、公式ブログを更新し、グループからの卒業を発表した。

「感謝」というタイトルでブログを更新。「真夏の全国ツアーの地方公演最終日、8月9日の福岡公演を最後に、乃木坂46を卒業することになりました。シングルの活動としては41枚目シングル『最後に階段を駆け上がったのはいつだ？』が最後となります」と報告した。

3期生として16年9月に加入。これまでの活動を振り返り「いろんな理由が重なって卒業を考えた事は過去にもあったけどやっぱり乃木坂46というグループが好きで まだグループの一員としてやりたいことや、

グループを離れた後の自分が全く想像出来なくて 1人になった時の不安、今まで当たり前のように近くに居てくれた人達が急に居なくなる事に怖気付いて1度卒業しようとした決断を取り下げた事があります」と率直な胸の内を明かした。

「それから数年が経ち、自分の中でゆっくりではあったけど今のタイミングならもう何も思い残す事なく乃木坂46を好きなまま卒業出来るなと思えるようになりました」と続け、ファンや関係者に感謝の思いをつづった。

最終活動日となる8月9日の公演では卒業セレモニーも予定されいているという。

「最後まで感謝を忘れずに、数年前に1度取り消した決断を後悔しないよう 残りの2ケ月と少しを全力で過ごしたいと思います。あともう少し、乃木坂46としての吉田綾乃クリスティーをよろしくお願いします」と締めくくった。

30歳8カ月は乃木坂46歴代で最年長。櫻坂46、日向坂46を入れた坂道グループでも最年長。