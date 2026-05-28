5月27日（水）に放送した「アンパラレルド〜ニッポン発、世界へ〜」（毎週水曜 夜11時06分）を、「TVer」「ネットもテレ東」「テレ東BIZ」で配信中！※「TVer」「ネットもテレ東」は期間限定無料配信。「テレ東BIZ」は無期限有料配信。【動画】＜老朽化＞をいち早く見つけて、事故を未然に防ぐ“センサー”とは？近年頻繁に起こる下水道管の破裂などで、顕著になってきているインフラの老朽化。高度経済成長期につくられたものが、