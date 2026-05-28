(C)板垣恵介(秋田書店)／刃牙道製作委員会 アニメ「刃牙道」第2クールの配信開始日が、6月18日に決定した。Netflixにて世界独占配信され、第14話から第25話まで全話一挙配信となる。あわせて、第2クールのメインビジュアルも解禁された。 アニメ『刃牙道』第2クール ティザーPV 「刃牙道」は、2014年から2018年にわたり「週刊少年チャンピオン」で連載された板垣恵介による同名コミックを原作