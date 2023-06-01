◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人５―１ソフトバンク（２７日・東京ドーム）巨人の田中瑛斗投手がソフトバンク打線を抑えた。４点リードの９回に登板。まずはこの回先頭・庄子を遊ゴロに打ち取ると、代打・中村を空振り三振。続く正木には右翼線二塁打を許したが、後続の周東を中飛に仕留めて試合を締めた。無失点に抑えたが「良い打者ばかりで、１人走者を出したらすぐ得点圏に入ると頭の中で想像していた。１人も出し