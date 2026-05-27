◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人５―１ソフトバンク（２７日・東京ドーム）

巨人の田中瑛斗投手がソフトバンク打線を抑えた。

４点リードの９回に登板。まずはこの回先頭・庄子を遊ゴロに打ち取ると、代打・中村を空振り三振。続く正木には右翼線二塁打を許したが、後続の周東を中飛に仕留めて試合を締めた。無失点に抑えたが「良い打者ばかりで、１人走者を出したらすぐ得点圏に入ると頭の中で想像していた。１人も出したくなかった、３人で抑えたかったですね」と悔しさをにじませた。

抑えとしてマウンドに上がるのは４月２５日のＤｅＮＡ戦（横浜）以来。「チームの連敗がかかっていたし、走者を２人出したらライデルが出てくると思っていた。緊張しました」と振り返った。

これで田和と並び、今季リーグ最多タイの２１登板。さらに４月２２日の中日戦（前橋）から１３試合連続無失点で、防御率は０・５０と好投を続けている。「体は全然大丈夫。ベストボールを投げ続けられるように、練習から意識しています」。快投を続け、これからもチームを支える。