◆東都大学野球２部春季リーグ戦第５週第３日▽専大―駒大（２７日・大田スタジアム）専大が２勝１敗で駒大から勝ち点を挙げ、２０２２年秋以来７季ぶりの優勝を果たした春のリーグ戦を１０勝１敗の勝ち点５で終えた。町田公二郎監督（５６）は、就任１年目でのリーグ制覇。チームは１７年春以来の１部復帰を目指し、６月２３日からの入れ替え戦（神宮）で１部６位の東洋大と対戦する。第４週に優勝を決めたチームが、この日も