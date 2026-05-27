【その他の画像・動画等を元記事で観る】 GENERATIONSが11年前にリリースしたシングル「Sing it Loud」が、突如音楽チャートにランクインし、その後に過去のヒット曲も軒並み急上昇するという現象がおき、話題となっている。 ■佐野玲於「11年前の曲がランクインするとは、、、」 2026年5月18日付「レコチョクビデオランキング（デイリー）」で、2015年にリリースした「Sing it Loud」が突如5位にラ