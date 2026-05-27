「#ジェネ急上昇中」GENERATIONSが11年前に発表した曲が謎のランクインで音楽チャートを席巻！「どういう状況ですかー！？」
GENERATIONSが11年前にリリースしたシングル「Sing it Loud」が、突如音楽チャートにランクインし、その後に過去のヒット曲も軒並み急上昇するという現象がおき、話題となっている。
■佐野玲於「11年前の曲がランクインするとは、、、」
2026年5月18日付「レコチョクビデオランキング（デイリー）」で、2015年にリリースした「Sing it Loud」が突如5位にランクインすると、メンバーの小森隼が、驚きのコメントをSNSに投稿。
拡散と謎が取り巻くなか、今度はLINE MUSICビデオランキングでもGENERATIONSの楽曲がトップ5を独占。リアルタイムランキングでは一時、100位中何と40曲もがランクインし、チャートを席巻する現象が発生した。
5月27日発表の最新「レコチョクビデオランキング（週間）」でも「Sing it Loud」が1位を獲得した。
メンバーもこの急上昇現象に反応し、白濱亜嵐が当時のリハーサル映像や写真などを振り返る投稿をすると、小森隼が「いつの？これ？笑」、佐野玲於は「11年前の曲がランクインするとは、、、あ、当時18歳です。」、片寄涼太も「どういう状況ですかー！？ 感謝すぎます…」など立て続けに投稿。中務裕太もインスタライブで「Sing it Loudの最新ソロダンスバージョン撮ります！ 待っててください！」とコメント。
ファンも11年前の青春時代などを懐古すると同時に「どこでバズってるの？」とバズり元を憶測する珍現象などが起きている。
急上昇現象を受けて、GENERATIONS 公式では 「#ジェネ急上昇中」 のハッシュタグとともに、投稿を連打。各音楽配信サイトでは「Sing it Loud」を含む「#ジェネ急上昇中 Playlist」15曲を公開、YouTubeでは過去のライブ映像を急きょ再編集した「Sing it Loud -LIVE MIX-」 を公開すると、すぐに1,500件を超えるコメントが押し寄せた。ハイプランキングでも公開数時間で4位を獲得している。
SNSやコメント欄では、
「正直どこで何が起こってるの？？？って感じやけど、バズって幸せでしかない！ 」
「青春のすべてがGENERATIONSで、またバズってるって聞いて戻ってきたけど、思い出が甦って涙が止まらない、、、 」
「絶対またドームで会いたい！」
「胸熱すぎる、、どの時代のジェネも最高！！ 皆で拡散するぞ！！！！」
などファンも熱狂。果たして何が起きているのか？ 本当にバズってるのか？ ぜひ「#ジェネ急上昇中」現象をチェックしてみよう。
■リリース情報
2015.01.28 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Sing it Loud」
https://generations.lnk.to/SingitLoud
■関連リンク
GENERATIONS OFFICIAL SITE
https://m.tribe-m.jp/artist/index/37