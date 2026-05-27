俳優の大地真央さん（70）が2026年5月21日、自身のインスタグラムを更新。豪華なドレス姿を披露した。映画のプレミアイベントに出席大地さんは、出演した映画のプレミアイベントがあったことを報告し、レッドカーペットを歩いたドレス姿のショットを投稿した。この日は「リムジンから降りてレッドカーペット...でした」とつづり、「久しぶりの大階段」「それもドレス姿で、かなりの段数を降りました」と振り返っていた。インスタグ