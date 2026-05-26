高知県出身者や在住者からの応募作品をすべて展示する「高知市展」が高知市で開かれています。高知市のかるぽーとで開かれている「第78回 高知市展」は、16歳以上の県内在住または県出身者であれば、審査なしで誰でも作品を出品できるアンデパンダン形式の美術展です。2026年は写真や書道など10の部門に16歳から92歳までの425人が出品し、あわせて567点の作品が展示されています。会場では大木を描いた大きな絵画や、組み紐