プロスケーターでミラノ・コルティナ五輪ペア金メダリストで現役を引退した「りくりゅうペア」の三浦璃来さん（24＝木下グループ）、木原龍一さん（33＝木下グループ）が25日（日本時間26日）、ドジャースタジアムで行われるドジャース−ロッキーズ戦の「ファーストピッチ」（始球式）の前にメディア取材に対応。大舞台での登板を心待ちにした。木原さんが「やっぱり夢のようなお話で、本当に自分は野球が大好きだったので、こ