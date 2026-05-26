プロスケーターでミラノ・コルティナ五輪ペア金メダリストで現役を引退した「りくりゅうペア」の三浦璃来さん（24＝木下グループ）、木原龍一さん（33＝木下グループ）が25日（日本時間26日）、ドジャースタジアムで行われるドジャース−ロッキーズ戦の「ファーストピッチ」（始球式）の前にメディア取材に対応。大舞台での登板を心待ちにした。

木原さんが「やっぱり夢のようなお話で、本当に自分は野球が大好きだったので、このような場に立たせていただけて、本当に心から感謝しています」と喜べば、三浦さんも「すごく光栄な気持ちで、あの、私たちここまで頑張ってきて良かったなっていう風に思います」と大舞台での大役に胸を弾ませた。

2人は“トレードマーク”となった木原さんが三浦さんを持ち上げる“リフト”で投球練習を行い、本番に備えた。三浦さんは「ペアだったら、もうこれしかないよねっていうふうな話になって」といい、木原さんも「ペアならでは。しっかり、下で支えたい」と意気込んだ。

三浦さんは「この日のためにたくさん練習してきた。頑張りたいと思います」と笑った。

リフトの種類について、木原さんは「チェアリフトって言って、椅子に座っているようなリフトなので、チェアリフトっていう名前があります」と説明した。

また、木原さんは愛知県出身で野球好きといい「ドジャース戦、結構見ます。あと地元が、野球チームもあるので中日戦、すごい見ます」とドラゴンズの試合もよく見ていると明かした。

さらに、「先ほど、大谷選手と山本選手とお会いすることができたので、お会いするのは初めてで、その時にお忙しい中、お時間作っていただけて、本当にうれしかった」と満面の笑みで語り「本当に世界で、海外で活躍されていて、自分たちも頑張らなければいけないなと思いました」と刺激になったと語った。