大相撲夏場所で２５場所ぶり２度目の優勝を果たした小結若隆景（３１）＝荒汐＝が歓喜から一夜明けた２５日、東京・両国国技館内で会見を行った。前日の優勝パレードでは、兄の若元春を旗手に指名。「もともと優勝したら若元春にお願いしたいなと思っていました」と明かした。祖父は元小結若葉山、父は元幕下若信夫。相撲一家で育ち、長兄の若隆元と３兄弟で励んできた。若隆景は「小さい頃から切磋琢磨してきた兄弟。これか