◆大学アメフト招待試合▽第７６回長浜ひょうたんボウル関大２０―１７立命大（２４日、滋賀・平和堂ＨＡＴＯスタジアム）関大が立命大との接戦を制した。甲子園ボウル２連覇中の王者撃破の一翼を担ったのが、異色の経歴を持つ“オールドルーキー”のＴＥ勅使河原巧（１年）だ。第１Ｑに先制のタッチダウン（ＴＤ）を奪い「前がきれいにブロックしてくれた。チームで取れたＴＤだった」と白い歯を見せた。米国人の父を持つ２