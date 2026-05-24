◇セ・リーグ阪神─巨人（2026年5月24日東京ドーム）微妙なリプレー検証の結果に東京ドームの阪神ファンもざわついた。問題の場面は0―0で迎えた3回2死三塁。中野の三遊間へのゴロを泉口が一度ファンブルした後、一塁送球。アウトの判定に藤川球児監督がリクエストを要求した。セーフなら三塁走者が生還して、阪神が先制。東京ドームのビジョンで映し出されたリプレーでは、アウト、セーフのタイミングよりも、一塁・ダ