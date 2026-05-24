【モデルプレス＝2026/05/24】女優でモデルの生見愛瑠が5月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。炊き立てのご飯が楽しめる弁当を公開し、話題を呼んでいる。【写真】24歳美人モデル「お米炊けるお弁当箱 優勝」餃子・野菜など詰まった弁当◆生見愛瑠「お米炊けるお弁当箱」で1合完食を報告生見は「お米炊けるお弁当箱 優勝」とつづり、温かいご飯がぎっしりと詰まった弁当を投稿。こんがりと焼き目のついた餃子をメインに、