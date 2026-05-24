生見愛瑠、1合完食の弁当公開「炊き立てのお米が美味しそう」「白米に餃子って最高」と反響
【モデルプレス＝2026/05/24】女優でモデルの生見愛瑠が5月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。炊き立てのご飯が楽しめる弁当を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】24歳美人モデル「お米炊けるお弁当箱 優勝」餃子・野菜など詰まった弁当
生見は「お米炊けるお弁当箱 優勝」とつづり、温かいご飯がぎっしりと詰まった弁当を投稿。こんがりと焼き目のついた餃子をメインに、ミニトマト、ほうれん草の和え物、もやしの副菜を添えた栄養バランス抜群の内容を披露した。
「今日も1号完食しました あったかいお米がんばれーるしあわせ」（※原文ママ）と、旺盛な食欲を明かしつつ、炊きたてのご飯が食べられる喜びをつづっている。
この投稿に、ファンからは「白米に餃子って最高すぎる」「1合ペロリと平らげるの、ギャップ萌え」「しっかり食べてるの親近感がわく」「炊き立てのお米が美味しそう」「弁当箱が優勝なの納得」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】24歳美人モデル「お米炊けるお弁当箱 優勝」餃子・野菜など詰まった弁当
◆生見愛瑠「お米炊けるお弁当箱」で1合完食を報告
生見は「お米炊けるお弁当箱 優勝」とつづり、温かいご飯がぎっしりと詰まった弁当を投稿。こんがりと焼き目のついた餃子をメインに、ミニトマト、ほうれん草の和え物、もやしの副菜を添えた栄養バランス抜群の内容を披露した。
◆生見愛瑠の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「白米に餃子って最高すぎる」「1合ペロリと平らげるの、ギャップ萌え」「しっかり食べてるの親近感がわく」「炊き立てのお米が美味しそう」「弁当箱が優勝なの納得」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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