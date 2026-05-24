【モデルプレス＝2026/05/24】女優の木村文乃が5月23日、自身のInstagramを更新。子どものために作った料理を公開した。【写真】38歳ママ女優「栄養バランス完璧」メヒカリのから揚げ・ふりかけご飯などのワンプレートご飯◆木村文乃、子どもの可愛らしいワンプレートごはん披露木村は「チビうさ ごはん」とつづり、木製プレートに盛り付けた子どものためのごはんを公開。ふりかけごはん、メヒカリのから揚げ、キャベツの千切りサ