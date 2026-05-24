木村文乃、子どものワンプレートごはん公開「少量ずつ丁寧に盛り付けててすごい」「食育がしっかりしてて尊敬」と反響
【モデルプレス＝2026/05/24】女優の木村文乃が5月23日、自身のInstagramを更新。子どものために作った料理を公開した。
【写真】38歳ママ女優「栄養バランス完璧」メヒカリのから揚げ・ふりかけご飯などのワンプレートご飯
木村は「チビうさ ごはん」とつづり、木製プレートに盛り付けた子どものためのごはんを公開。ふりかけごはん、メヒカリのから揚げ、キャベツの千切りサラダ、トマト、小松菜のごま和え、たまごの白身、りんごに加え、汁椀に盛られた筍のおみそ汁といった栄養満点なメニューを披露した。
「そろそろ青菜いけるかな？と出してみたけどしっかりと これは食べない と言われてしまいました」と明かしつつ、「ただ、最近は食べるものは お代わりもしてくれるようになり ぐっと身長が伸びてきたような。来週の健康診断が楽しみだな」と成長を喜ぶコメントも添えている。
また、子どもが朝からピザを食べたいと言っていたため、「今日の夜ごはんは楽できる予定です」と微笑ましいエピソードも紹介している。
この投稿は「ワンプレート可愛すぎる」「栄養バランス完璧」「愛情たっぷりごはん」「少量ずつ丁寧に盛り付けててすごい」「食育がしっかりしてて尊敬」「夜ごはんピザなの可愛い」と反響を呼んでいる。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳ママ女優「栄養バランス完璧」メヒカリのから揚げ・ふりかけご飯などのワンプレートご飯
◆木村文乃、子どもの可愛らしいワンプレートごはん披露
木村は「チビうさ ごはん」とつづり、木製プレートに盛り付けた子どものためのごはんを公開。ふりかけごはん、メヒカリのから揚げ、キャベツの千切りサラダ、トマト、小松菜のごま和え、たまごの白身、りんごに加え、汁椀に盛られた筍のおみそ汁といった栄養満点なメニューを披露した。
また、子どもが朝からピザを食べたいと言っていたため、「今日の夜ごはんは楽できる予定です」と微笑ましいエピソードも紹介している。
◆木村文乃の投稿に反響
この投稿は「ワンプレート可愛すぎる」「栄養バランス完璧」「愛情たっぷりごはん」「少量ずつ丁寧に盛り付けててすごい」「食育がしっかりしてて尊敬」「夜ごはんピザなの可愛い」と反響を呼んでいる。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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