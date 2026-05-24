【モデルプレス＝2026/05/24】SixTONESの京本大我と田中樹が、5月23日放送のラジオ番組「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（ニッポン放送／毎週土曜23時30分〜）に出演。世間の知名度について語る場面があった。【写真】SixTONES京本大我、ヴァンパイア役で6kg減量◆SixTONES京本大我＆田中樹、世間の知名度に不安告白？この日は、サプライズで登場した際の歓声についてトークを展開。「怖いの『ぎゃー』ってな