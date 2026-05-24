SixTONES京本大我「目黒蓮になってみたい」圧倒的知名度に憧れ「ブランドじゃん名前が」
【モデルプレス＝2026/05/24】SixTONESの京本大我と田中樹が、5月23日放送のラジオ番組「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（ニッポン放送／毎週土曜23時30分〜）に出演。世間の知名度について語る場面があった。
【写真】SixTONES京本大我、ヴァンパイア役で6kg減量
この日は、サプライズで登場した際の歓声についてトークを展開。「怖いの『ぎゃー』ってならなかった時ね」と不安を吐露した田中。京本も個人活動では舞台出演がメインであることから「SixTONESの中でも世に出てなすぎる」「なかなか知ってもらってないんじゃないか」と弱気な本音を明かした。
さらに田中は、事務所の先輩である木村拓哉、Hey! Say! JUMPの山田涼介、後輩であるSnow Manの目黒蓮の名前を上げ、「こういうパターンが1発の『きゃー』じゃん」と圧倒的な知名度を持つ3人へのイメージを明かした。
すると京本は「俺なりたいね！目黒蓮になってみたい、1回！」と目黒への憧れを告白。「どこ行っても『きゃー』貰える自信あるもん！」「ブランドじゃん名前がもう」としきりに絶賛した。
また田中も「目黒蓮という名前に条件反射で『きゃー』が出る」というほど世間に名前が浸透していると言い、「目黒蓮が強すぎる」と共感。周囲の友人から「目黒蓮ってカッコいい？」と聞かれることもあると明かしたが、「まあ後輩だからあんまその感覚ないんだよな」と、「だいぶかまして」返答しているとも語っていた。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
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◆SixTONES京本大我＆田中樹、世間の知名度に不安告白？
この日は、サプライズで登場した際の歓声についてトークを展開。「怖いの『ぎゃー』ってならなかった時ね」と不安を吐露した田中。京本も個人活動では舞台出演がメインであることから「SixTONESの中でも世に出てなすぎる」「なかなか知ってもらってないんじゃないか」と弱気な本音を明かした。
◆SixTONES京本大我＆田中樹、Snow Man目黒蓮への憧れ明かす
すると京本は「俺なりたいね！目黒蓮になってみたい、1回！」と目黒への憧れを告白。「どこ行っても『きゃー』貰える自信あるもん！」「ブランドじゃん名前がもう」としきりに絶賛した。
また田中も「目黒蓮という名前に条件反射で『きゃー』が出る」というほど世間に名前が浸透していると言い、「目黒蓮が強すぎる」と共感。周囲の友人から「目黒蓮ってカッコいい？」と聞かれることもあると明かしたが、「まあ後輩だからあんまその感覚ないんだよな」と、「だいぶかまして」返答しているとも語っていた。（modelpress編集部）
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