「おはようございます。今日はよろしくお願いします!」【写真】“みっちょん”の愛称がピッタリ！キュートなアイドル時代取材当日、はじけるような笑顔で現れた、“みっちょん”こと芳本美代子。いるだけでその場が華やぐような天性の明るさは、あのころと少しも変わらない。アイドル黄金時代にデビューの芳本美代子アイドル黄金時代の1985年にデビュー。同期の「'85年組」には、斉藤由貴、南野陽子、浅香唯、中山美穂さんなど