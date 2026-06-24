◇サッカーW杯北中米大会FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の日本代表は23日（日本時間24日）、ベースキャンプ地・米テネシー州ナッシュビッルの施設で全体練習を行った。チームは練習後、25日（同26日）の1次リーグ最終第3戦スウェーデン戦の舞台となるテキサス州ダラスへ向けて出発した。DF長友佑都（FC東京）は“ゴッドハンド”を使い、左膝負傷から決勝トーナメントでの復帰を目指すMF久保建英（レアル・ソシエダー