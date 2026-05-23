敵地ブルワーズ戦米大リーグ、ドジャースは22日（日本時間23日）、敵地ブルワーズ戦に1-5で敗れた。大谷翔平投手は「1番・DH」で出場。4打数1安打1四球1打点だった。試合前、球場で目撃された少女の儚げな表情に目を奪われる日本ファンが続出した。試合開始1時間半前、物欲しそうに佇んでいた。ブルワーズ本拠地の客席に現れたのは、ドジャースのキャップを被った金髪の少女。手書きのボードを掲げ、「Ohtani すごいですね！