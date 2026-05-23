伊藤園は菌活ブランド「BLOOM Deli（ブルーム・デリ）」を立ち上げて菓子食品に挑戦する。グループミッション「健康創造企業」のもと、飲料など既存の枠にとらわれない取り組みの第一歩となる。「BLOOM Deli」第1弾商品として開発されたのは、ヨーグルトベースの菓子食品（乳等を主要原料とする食品）「ヨーギュ」。フリーズドライ製法を採用し、ヨーグルトの風味や乳酸菌の特性に配慮しながら素材のおいしさを凝縮させたも