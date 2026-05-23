【モデルプレス＝2026/05/23】モデルの由布菜月が5月22日、自身のInstagramを更新。手作りのブランケットを公開した。【写真】上田綺世選手の28歳美人妻「素敵」手作りブランケットの上で眠る赤ちゃん公開◆由布菜月、臨月になって編んだブランケット由布は「臨月になって慌てて編んだブランケット。オランダ意識でチューリップのブーケブランケットを編みました」とつづり、リール動画を更新。丁寧に編んだ円型のベージュのブラン