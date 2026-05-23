サッカー日本代表・上田綺世選手の美人妻、臨月に編んだ手作りブランケット公開「クオリティすごい」「色合いのセンス抜群」と反響
【モデルプレス＝2026/05/23】モデルの由布菜月が5月22日、自身のInstagramを更新。手作りのブランケットを公開した。
【写真】上田綺世選手の28歳美人妻「素敵」手作りブランケットの上で眠る赤ちゃん公開
由布は「臨月になって慌てて編んだブランケット。オランダ意識でチューリップのブーケブランケットを編みました」とつづり、リール動画を更新。丁寧に編んだ円型のベージュのブランケットを披露した。「Just Born」の書かれたブランケットの裾には、オランダを意識したという淡い水色やピンク色などのチューリップが付けられている。その上にぐっすり眠る娘を乗せ、可愛らしいショットを公開した由布は「毎月の月例フォトで使う予定です」（※原文ママ）とコメントしている。
この投稿に「ブランケット可愛すぎ」「編み物上手ですね」「クオリティすごい」「色合いのセンス抜群」「チューリップが素敵」「オランダイメージなのも良いですね」「赤ちゃんの成長が楽しみです」など反響が寄せられている。
由布は2022年2月9日にサッカー日本代表の上田綺世選手との結婚を発表。結婚を機に上田選手の海外初挑戦の地・ベルギーへ移住。2023年に上田選手がフェイエノールトへ移籍すると、オランダでも新生活をスタートさせた。2026年1月には第1子の妊娠と日本で出産予定であることを報告し、同年4月29日にInstagramで第1子女児の誕生を発表した。（modelpress編集部）
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◆由布菜月、臨月になって編んだブランケット
由布は「臨月になって慌てて編んだブランケット。オランダ意識でチューリップのブーケブランケットを編みました」とつづり、リール動画を更新。丁寧に編んだ円型のベージュのブランケットを披露した。「Just Born」の書かれたブランケットの裾には、オランダを意識したという淡い水色やピンク色などのチューリップが付けられている。その上にぐっすり眠る娘を乗せ、可愛らしいショットを公開した由布は「毎月の月例フォトで使う予定です」（※原文ママ）とコメントしている。
◆由布菜月の投稿に反響
この投稿に「ブランケット可愛すぎ」「編み物上手ですね」「クオリティすごい」「色合いのセンス抜群」「チューリップが素敵」「オランダイメージなのも良いですね」「赤ちゃんの成長が楽しみです」など反響が寄せられている。
由布は2022年2月9日にサッカー日本代表の上田綺世選手との結婚を発表。結婚を機に上田選手の海外初挑戦の地・ベルギーへ移住。2023年に上田選手がフェイエノールトへ移籍すると、オランダでも新生活をスタートさせた。2026年1月には第1子の妊娠と日本で出産予定であることを報告し、同年4月29日にInstagramで第1子女児の誕生を発表した。（modelpress編集部）
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