【モデルプレス＝2026/05/23】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の大谷映美里が5月22日、自身のInstagramを更新。カジュアルな私服姿を公開した。【写真】指原プロデュース28歳美女「雰囲気変わる」美デコルテ輝く私服姿◆大谷映美里、カジュアル私服ショット公開大谷は「神戸〜！！関西行けて嬉しい！」と神戸を訪れたことを報告。美しいデコルテがのぞく胸元の開いたトップスの上にチェックのシャツ