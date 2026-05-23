＝LOVE大谷映美里、カジュアル私服姿から美デコルテのぞく「雰囲気変わる」「センス神」と反響
【モデルプレス＝2026/05/23】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の大谷映美里が5月22日、自身のInstagramを更新。カジュアルな私服姿を公開した。
【写真】指原プロデュース28歳美女「雰囲気変わる」美デコルテ輝く私服姿
大谷は「神戸〜！！関西行けて嬉しい！」と神戸を訪れたことを報告。美しいデコルテがのぞく胸元の開いたトップスの上にチェックのシャツを羽織り、膝の開いたダメージ加工のデニムパンツをはいたカジュアルな私服姿で神戸空港に降り立ったショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「カジュアルコーデも似合う」「私服センス神」「アイドル衣装と雰囲気変わる」「肌白くて美しいデコルテ」「透明感すごい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】指原プロデュース28歳美女「雰囲気変わる」美デコルテ輝く私服姿
◆大谷映美里、カジュアル私服ショット公開
大谷は「神戸〜！！関西行けて嬉しい！」と神戸を訪れたことを報告。美しいデコルテがのぞく胸元の開いたトップスの上にチェックのシャツを羽織り、膝の開いたダメージ加工のデニムパンツをはいたカジュアルな私服姿で神戸空港に降り立ったショットを公開した。
◆大谷映美里の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「カジュアルコーデも似合う」「私服センス神」「アイドル衣装と雰囲気変わる」「肌白くて美しいデコルテ」「透明感すごい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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