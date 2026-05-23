【モデルプレス＝2026/05/23】櫻坂46が、6月10日に発売する15th Double A-side Single『Lonesome rabbit／What’s “KAZOKU”？』のジャケットアートワークが公開された。【写真】櫻坂46、初公開の15thシングルジャケットアートワーク◆櫻坂46、ジャケットアートワーク公開本作のアートディレクションは、上田マルコが担当。コンセプトは「チーム」。チェスを連想させる空間にメンバーがスタイリッシュに佇む。MUFGスタジアム（国