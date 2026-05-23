櫻坂46、15thシングルジャケットアートワーク公開 BACKSメンバーセンターは遠藤理子
【モデルプレス＝2026/05/23】櫻坂46が、6月10日に発売する15th Double A-side Single『Lonesome rabbit／What’s “KAZOKU”？』のジャケットアートワークが公開された。
【写真】櫻坂46、初公開の15thシングルジャケットアートワーク
本作のアートディレクションは、上田マルコが担当。コンセプトは「チーム」。チェスを連想させる空間にメンバーがスタイリッシュに佇む。MUFGスタジアム（国立競技場）での5th YEAR ANNIVERSARY LIVE公演を経て、グループ全員での結束力や魅力が詰まったビジュアルになっている。
TYPE-Aは「Lonesome rabbit」と「What’s “KAZOKU”？」の両曲でセンターを務める二期生の森田ひかるが堂々たる立ち姿で表紙を飾る。なお、ティザー映像にて、BACKSメンバーが発表され、今作のBACKSメンバーのセンターが、三期生・遠藤理子であることがわかった。TYPE-DはBACKSメンバーで構成されるアートワークとなっている。
また、BACKSメンバーによる新曲「コインランドリー」が、5月26日0時より、先行配信を開始し、同時にMUSIC VIDEOが公開されることも発表された。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】櫻坂46、初公開の15thシングルジャケットアートワーク
◆櫻坂46、ジャケットアートワーク公開
本作のアートディレクションは、上田マルコが担当。コンセプトは「チーム」。チェスを連想させる空間にメンバーがスタイリッシュに佇む。MUFGスタジアム（国立競技場）での5th YEAR ANNIVERSARY LIVE公演を経て、グループ全員での結束力や魅力が詰まったビジュアルになっている。
◆櫻坂46、BACKSメンバーセンターは遠藤理子
TYPE-Aは「Lonesome rabbit」と「What’s “KAZOKU”？」の両曲でセンターを務める二期生の森田ひかるが堂々たる立ち姿で表紙を飾る。なお、ティザー映像にて、BACKSメンバーが発表され、今作のBACKSメンバーのセンターが、三期生・遠藤理子であることがわかった。TYPE-DはBACKSメンバーで構成されるアートワークとなっている。
また、BACKSメンバーによる新曲「コインランドリー」が、5月26日0時より、先行配信を開始し、同時にMUSIC VIDEOが公開されることも発表された。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】