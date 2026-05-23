【モデルプレス＝2026/05/23】歌手でタレントの中川翔子が5月22日、自身のInstagramを更新。遊びに来た実母の姿を公開した。【写真】双子出産の41歳美人歌手「どっちか分からなくなる」そっくり美人母親顔出し◆中川翔子、双子のハイハイゲーム披露中川は「桂子さんがあそびにきたよ」と実母の桂子さんが来たことを報告し、双子を交えた室内での動画を投稿。「双子はそれぞれどっちにいくかハイハイゲーム」とつづり、床に並んで座