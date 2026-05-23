中川翔子、母顔出し 双子の“ハイハイゲーム”動画に「どっちか分からなくなるくらいそっくり」「美人親子」と反響
【モデルプレス＝2026/05/23】歌手でタレントの中川翔子が5月22日、自身のInstagramを更新。遊びに来た実母の姿を公開した。
【写真】双子出産の41歳美人歌手「どっちか分からなくなる」そっくり美人母親顔出し
中川は「桂子さんがあそびにきたよ」と実母の桂子さんが来たことを報告し、双子を交えた室内での動画を投稿。「双子はそれぞれどっちにいくかハイハイゲーム」とつづり、床に並んで座った中川と桂子さんが、それぞれ両手を広げて双子を呼び寄せる微笑ましいゲームの様子を披露した。最初にスタートした子どもが迷わず桂子さんの元へとハイハイで向かうと、中川は 「ひ！！」とショックを受けた表情を見せ、続いてもう1人が中川の元へと進んでくると、満面の笑みで優しく抱き上げた。
この投稿に、ファンからは「しょこたんの表情が楽しすぎる」「桂子さん強い」「しょこたん必死すぎて笑った」「ハイハイのスピード感すごい」「そっくり母娘」「どっちか分からなくなるくらいそっくり」と反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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◆中川翔子、双子のハイハイゲーム披露
中川は「桂子さんがあそびにきたよ」と実母の桂子さんが来たことを報告し、双子を交えた室内での動画を投稿。「双子はそれぞれどっちにいくかハイハイゲーム」とつづり、床に並んで座った中川と桂子さんが、それぞれ両手を広げて双子を呼び寄せる微笑ましいゲームの様子を披露した。最初にスタートした子どもが迷わず桂子さんの元へとハイハイで向かうと、中川は 「ひ！！」とショックを受けた表情を見せ、続いてもう1人が中川の元へと進んでくると、満面の笑みで優しく抱き上げた。
◆中川翔子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「しょこたんの表情が楽しすぎる」「桂子さん強い」「しょこたん必死すぎて笑った」「ハイハイのスピード感すごい」「そっくり母娘」「どっちか分からなくなるくらいそっくり」と反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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