【モデルプレス＝2026/05/23】女優の八木莉可子が5月22日、自身のInstagramを更新。ホルターネック衣装を身にまとった姿を公開した。【写真】Dior日本アンバサダー女優「息を飲むような美しさ」大胆背中開き衣装姿◆八木莉可子、大胆背中開き衣装ショット公開「ディオール」ジャパンアンバサダーを務める八木は、「House of Dior Shinsaibashi」とコメントして「ハウス オブ ディオール 心斎橋」のオープニングイベントに出席した