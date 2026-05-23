八木莉可子、大胆背中開き衣装で美スタイル輝く「息を飲むような美しさ」「上品」と反響
【モデルプレス＝2026/05/23】女優の八木莉可子が5月22日、自身のInstagramを更新。ホルターネック衣装を身にまとった姿を公開した。
【写真】Dior日本アンバサダー女優「息を飲むような美しさ」大胆背中開き衣装姿
「ディオール」ジャパンアンバサダーを務める八木は、「House of Dior Shinsaibashi」とコメントして「ハウス オブ ディオール 心斎橋」のオープニングイベントに出席した際のショットを公開。裾の両脇を大きなリボンで結んだ、大胆に背中部分が開いた白いホルターネックのトップスを着用し、美しい背中を見せている。
この投稿に、ファンからは「透き通るような美肌」「息を飲むような美しさ」「上品でラグジュアリー」「クールでかっこいい立ち姿」「スタイル抜群」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】Dior日本アンバサダー女優「息を飲むような美しさ」大胆背中開き衣装姿
◆八木莉可子、大胆背中開き衣装ショット公開
「ディオール」ジャパンアンバサダーを務める八木は、「House of Dior Shinsaibashi」とコメントして「ハウス オブ ディオール 心斎橋」のオープニングイベントに出席した際のショットを公開。裾の両脇を大きなリボンで結んだ、大胆に背中部分が開いた白いホルターネックのトップスを着用し、美しい背中を見せている。
◆八木莉可子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「透き通るような美肌」「息を飲むような美しさ」「上品でラグジュアリー」「クールでかっこいい立ち姿」「スタイル抜群」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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