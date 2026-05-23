サッカー・J1のヴィッセル神戸は23日、Jリーグの特別大会「J1百年構想リーグ」地域リーグラウンドの最終戦となる第18節で、アビスパ福岡とアウェイのベスト電器スタジアム（福岡県福岡市）で対戦し、1-0で勝利した。この結果、勝点を35に伸ばし、WEST（西地区）1位が確定した。前節を終えて、2位の名古屋グランパスに勝点1の差をつけ、首位に立っていた神戸。前半終了間際にDFマテウス・トゥーレル選手のゴールで先制すると、