【速報】ヴィッセル神戸、J1百年構想リーグWESTの1位が確定！　来季のACLE出場権も手中に

サッカー・J1のヴィッセル神戸は23日、Jリーグの特別大会「J1百年構想リーグ」地域リーグラウンドの最終戦となる第18節で、アビスパ福岡とアウェイのベスト電器スタジアム（福岡県福岡市）で対戦し、1-0で勝利した。この結果、勝点を35に伸ばし、WEST（西地区）1位が確定した。

前節を終えて、2位の名古屋グランパスに勝点1の差をつけ、首位に立っていた神戸。前半終了間際にDFマテウス・トゥーレル選手のゴールで先制すると、そのリードを最後まで守り、自力でWESTの1位を決めた。

神戸は、J1百年構想リーグプレーオフラウンドの1-2位決定戦で、EAST1位の鹿島アントラーズと対戦することが決定。第1戦では5月30日にホームのノエビアスタジアム神戸で、第2戦では6月6日にアウェイのメルカリスタジアム（茨城県鹿嶋市）で試合に臨み、2戦合計スコアで勝負を競う。

なお、鹿島が2025シーズンのJ1リーグ戦を優勝し、AFCチャンピオンズリーグエリート2026/27（ACLE）の出場権をすでに得ているため、J1百年構想リーグの2位以内が確定した神戸も、同大会の最上位クラブとしてACLEの出場権が確定。優勝すればリーグステージ（本選）から、準優勝の場合はプレリミナリー（予選）ステージからの出場になる。