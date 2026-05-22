猫好きの人は必見かもしれない、企画展「猫のすゝめ」が東京農業大学で開催。入場無料というのも素晴らしいです。会場は、世田谷区の東京農業大学「食と農」の博物館。東京農大といえば秋篠宮様が客員教授をされているやんごとない学舎です。この博物館もきれいで立派な建物でした。会場に入ると、あいさつの言葉の中に「猫は最も小さなネコ科動物であるが、最高傑作なのだ」というレオナルド・ダ・ヴィンチの言葉が引用されていて