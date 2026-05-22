本日5月22日（金）放送の『ミュージックステーション』には、5組のアーティストが登場。西野カナとNiziUは初コラボ。西野カナ feat. NiziUで『LOVE BEAT』を披露する。【写真】西野カナ feat. NiziU、Creepy Nuts、中島健人…本日出演のアーティスト全5組NiziUにとってメンバーみんなが小学生の頃から大ファンだという西野とのコラボに、「幼い頃から憧れている大先輩の西野カナさんとコラボさせていただけて夢のようですし、感謝