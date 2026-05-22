『Mステ』、西野カナとNiziUの初コラボ含む豪華5組が登場！名曲セルフカバーも

本日5月22日（金）放送の『ミュージックステーション』には、5組のアーティストが登場。

西野カナとNiziUは初コラボ。西野カナ feat. NiziUで『LOVE BEAT』を披露する。

【写真】西野カナ feat. NiziU、Creepy Nuts、中島健人…本日出演のアーティスト全5組

NiziUにとってメンバーみんなが小学生の頃から大ファンだという西野とのコラボに、

「幼い頃から憧れている大先輩の西野カナさんとコラボさせていただけて夢のようですし、感謝の気持ちでいっぱいですし、本当に光栄です」（MAKO）

「今でも現実味のない気持ちです。お会いするたびにドキドキしますし、とても素敵な人柄で本当にいい刺激をたくさん受けています。アーティスト人生の中でTOP3に入るほど宝物な瞬間、コラボになりました」（RIO）

と、感動しきり。AYAKAも「カナさんが作詞されているものが実際に体験したものもあると直接聞いて、メンバーみんなでテンション上がりました（笑）」とMV撮影時の裏話を。

Mステでのパフォーマンスについては、

「サビのパラパラダンスが一番の注目ポイントです！初めてパラパラを踊ったのですがとてもキャッチーでかわいらしさもありながら懐かしさも感じられるなと思ったので、ぜひ皆さんにも真似していただきたいです」（MIIHI）

「今回の楽曲では、2000年代に流行ったパラパラダンスを10人で披露させていただくところが注目ポイントです。ご覧になる方々も少し懐かしさを感じることが出来、またパフォーマンスの所々にハートを作る振り付けがあるので、見どころ満載なパフォーマンスになっています」（MAKO）

とメッセージを寄せている。

一方の西野も、「作詞をしているときから、NiziUさん一人ひとりに歌ってもらうイメージが湧いていました。レコーディングで実際に歌声が入ったことで、とても素敵な作品になってうれしいです」と振り返り、「NiziUのみんなとパフォーマンスする、ユーロビートの曲にのせたNEOパラパラのダンスで、ポジティブなメッセージを皆さんにお届けしたいと思います！ひと足先に、夏をいっぱい感じてもらえるとうれしいです！」とコメント。

さらに、SNSでバズり中の楽曲『最初はキュン！』を披露する西野カナの大ファン・中島健人は「西野カナさんとNiziUさんもキュンキュンさせます！」とコメントを寄せた。

◆Creepy Nutsは話題のドラマ主題歌を！

Creepy Nutsは、永作博美＆松山ケンイチ出演ドラマの主題歌『Fright』を披露する。

今回の楽曲の聴きどころについてR-指定は「後ろ向きで前向きな歌詞」、DJ松永は「トラックのパンチ」と明かし、Mステでのパフォーマンスにも「一生懸命やるので、ぜひ聴いてください」とメッセージ。コーチェラで見せた圧巻のステージさながらのパフォーマンスに期待が高まる。

また、宮本浩次は高橋一生主演ドラマ『リボーン〜最後のヒーロー〜』の主題歌『I love 人生！』をテレビ初披露するほか、宮本がボーカル＆ギターを務めるエレファントカシマシの1997年のヒット曲『今宵の月のように』をセルフカバー。

宮本は『I love 人生！』について「ストレートで強いメッセージ！ドーンとゆくぜ！」とコメント。『今宵の月のように』についても、「エレカシの代表曲。去年ソロ版も出しました！歌いつづけてきた大好きな曲」とコメントを寄せている。そして、宮本の大ファンだという高橋一生からはコメントVTRも。

ほかにも、中島健人は『最初はキュン！』に加え、少年隊『仮面舞踏会』のサンプリングやインターポレーションを織り交ぜた楽曲で中島自身も作詞作曲に参加している『XTC』を披露。

Ryosuke Yamadaはキラキラ王道POPソング『MAGIC MUSIC』をテレビ初披露するほか、2ndアルバム収録曲の『Dive』もパフォーマンスする。

◆出演アーティスト

Creepy Nuts：『Fright』

中島健人：『XTC』『最初はキュン！』

西野カナ feat. NiziU：『LOVE BEAT』

宮本浩次：『今宵の月のように』『I love 人生！』

Ryosuke Yamada：『MAGIC MUSIC』『Dive』