楽天トラベルは、国内宿泊とレンタカーを予約・利用した人を対象に、楽天ポイント1,000ポイントを還元するキャンペーンを5月1日午前10時から6月1日9時59分まで実施している。国内宿泊は2025年6月1日以降の予約、レンタカーは5月1日午前10時以降の10,000円（税込）以上の予約が対象となる。レンタカーの予約前にエントリーを完了する必要がある。いずれも利用期間は5月1日から7月31日まで。特典ポイントは9月30日ごろまでに、6か月