グリーンスパンFRB議長誕生直後に起こった「ブラックマンデー」 FRB議長交代後、間もなく起こった金融危機として最も有名なのは、1987年10月に起こったNY発の世界同時株価暴落「ブラックマンデー（暗黒の月曜日）」だろう。これは、8月にボルカー氏からグリーンスパン氏にFRB議長が交代してから約2ヶ月後に起こった出来事だった。 米国の中央銀行のトップであるFRB議長は、基軸通貨である「米ドル