21日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した齊藤明雄氏と辻発彦氏が、首位を走るヤクルトリリーフ陣について言及した。ヤクルトは新外国人のキハダが守護神を務め、ここまでリーグトップの14セーブをマーク。その前を投げる8回も星知弥が固定されるなど、リリーフ陣が安定している。齊藤氏は「9回を固定できたのが一番大きい。一番難しい7、8の場面をどうするかというのは、9回を決めてからじゃない