東京市場まとめ 1.概況 日経平均は570円高の60,374円と反発して取引を開始しました。原油価格の下落や米長期金利の上昇一服もあり、前日の米国市場では主要3指数が揃って上昇しました。米株高の流れを受けて、堅調なスタートとなった日経平均は勢いを落とすことなく2,140円高の61,945円で前引けとなりました。後場も前半は底堅い値動きとなり、14時7分には2,239円高の62,043円で、この日の高値をつけました。その後は急ピ