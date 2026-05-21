やりすぎないのに盛れる！透明感が出るような、シアーな目元を演出してくれるレブロンの新作アイシャドウ。パーソナルカラーに合わせて自分に合った色が選べる全4色展開です。捨て色なしで肌なじみの良いカラーだけが入っているこのパレットは、休日メイクに使うのはもちろん、デイリー使いもしやすい♡簡単に今っぽい目元に仕上げてくれる誰でも使いやすいアイシャドウパレットが発売されまし