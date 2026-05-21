【新作速報】レブロンから待望の新作アイシャドウパレットが発売

やりすぎないのに盛れる！透明感が出るような、シアーな目元を演出してくれるレブロンの新作アイシャドウ。パーソナルカラーに合わせて自分に合った色が選べる全4色展開です。捨て色なしで肌なじみの良いカラーだけが入っているこのパレットは、休日メイクに使うのはもちろん、デイリー使いもしやすい♡簡単に今っぽい目元に仕上げてくれる誰でも使いやすいアイシャドウパレットが発売されました！

スキンシマーシャドウ

レブロン スキン シマー シャドウ

価格 1,760 (税込)

しっとりした粉質でぬれたようなツヤ感と自然な立体感を演出。全色使ってもかわいい、混ぜてグラデーションにしてもかわいい♡高級感のあるメタリックなパッケージにも注目！

コスメの中身はもちろん、パケ買いをする人もいるから見た目もだいじ！コスメがかわいいと、ポーチに入れてるだけで気分も上がります♡

Celvoke×STAR WARS限定コレクション登場♡銀河を纏うモードメイク

付属チップも使いやすい

ブラシとチップがついたデュアルエンドアプリケーター付き。ふんわりぼかしも、締め色のライン使いもこれ1つで完結します。

このアイシャドウパレットを1つポーチに入れておけばブラシもついてこれだけでメイク直しも完了♡

全4色展開

4色展開なので自分に合った色が見つかりそう！どれを買うか悩んだら003 ミルキーサンドがおすすめ。休日メイクでもオフィスメイクでも使える大人で上品なヌーディベージュカラー。

実際に色を見てみるとこんな感じ

001 ベビー ロゼ

儚げな可憐さをまとうベビーピンク

002 ピーチ ヌード

ヘルシーな色香をまとうコーラルピンク

003 ミルキー サンド

洗練された抜け感をまとうヌーディベージュ

004 ハニー テラコッタ

甘美なぬくもりをまとうテラコッタブラウン

どのパレットも使いやすいカラーなので、あなたにピッタリなお気に入りのカラーを見つけてみてください♡ 5月11日（全国発売） PLAZA、ロフト、バラエティショップ、ドラッグストア等で発売(※一部取り扱いのない店舗がございます)