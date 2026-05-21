3月期決算企業の本決算発表が一巡し、株式市場は個別材料に乏しく、方向感が出にくい局面を迎えています。しかし、今後の株価は、これまで期待先行で上昇してきただけに、その期待を裏付けるように企業業績が実際に拡大へ向かうのかどうか、すなわち業績トレンドの行方が重要な焦点です。 そこで今回は、企業の利益の「期待」と「現実」という2つの視点に着目した株価指標から、今後の相場を予想します。 利益の「期待」を読むリ