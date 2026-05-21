「稼いだ利益をきちんと株主に返す会社」への転換 2026年5月20日、エヌビディア［NVDA］は2027年度第1四半期（2026年2～4月）の決算を発表しました。売上高は820億ドル（約13兆円）と、前年同期比+85%・前四半期比+20%の大幅増収を達成。14四半期連続で前四半期を上回るという、製造業の常識を超える記録を更新し続けています。 データセンター・フリーキャッシュフロー・株主還元のすべてが過去