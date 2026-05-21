あなたは読めますか？突然ですが、「強か」という漢字読めますか？日常会話でも「あの人は〇〇な人だ」といった形でよく使われますが、いざ漢字で書かれると、別の読み方と混同してしまう方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「したたか」でした！「強か」とは、粘り強くて他からの圧力に屈しない様子や、手ごわくて一筋縄ではいかない様子を意味します。また、程度がはなはだしいことや、非常に強い力を持っているこ